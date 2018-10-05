AK Parti 2 ilçede revizyona gidiyor

İZMİR'de AK Parti İl Başkanlığı, bazı ilçelerde revizyona gitme kararı aldı. Buna göre, Narlıdere ve Selçuk'ta ilçe yönetimlerinin değiştirilmesi bekleniyor. Menemen ve Urla'ya da yeni isimler atanacak.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Narlıdere, Menemen, Narlıdere ve Selçuk'ta revizyon olacağını belirtti. Urla ve Menemen'e yeni başkanların atanacağını kaydeden Başkan Şengül, diğer iki teşkilat için de sürecin devam ettiğini söyledi. Başkan Şengül, bir ilçede başkanın görevine devam edebileceğini söyledi. Öte yandan Ankara'dan teşkilatlarla görüşmek üzere bir heyetin geleceğini aktaran Şengül, bu heyetin ilçe teşkilatlarının röntgenini çekeceğini ifade etti. Genel merkezden gelecek olan heyetin, önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağını dile getiren Şengül, yerel seçimlere böylece daha sağlıklı şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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