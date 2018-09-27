Ak Gençler'den 15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in mezarına ziyaret

KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret İçin Niğde'ye Giden İl Gençlik Kolları, Şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dua ettiler. Kabir ziyaretinin ardından, şehidin Baba Ocağına geçen İl Gençlik Kolları, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in elini öpüp duasını aldılar.
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