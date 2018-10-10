AK Evlerde önce namaz sonra spor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin, 'Her mahalleye spor salonu' sloganıyla hayata geçirdiği 'AK Evler spor salonları'nda sayesinde binlerce genç önce dini eğitim alıyor, sonrada farklı spor dallarında aldıkları eğitimlerle yetişiyor.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Gençlik Merkezleriyle birlikte sayıları 30’u bulun 'AK Ev Spor Salonları' binlerce genç çeşitli dallarda sportif faaliyetlere katılıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin, 'Her mahalleye spor salonu' sloganıyla hayata geçirdiği projeyle gençler hem sportif faaliyetlere katılıyor, hem de milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişiyor. Bünyesinde birçok lisanslı sporcu da barından 'AK Ev Spor Salonları'nda eğitim gören gençler ulusal ve uluslararası arenada da ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Milli değerlere bağlı antrenörler tarafından eğitilen gençler, kendi aralarında da çeşitli sportif etkinlikler düzenliyor. Her gün 70 uzman eğitmen tarafından 40 farklı branşta eğitim alan 6 bin çocuk, Kuran-ı Kerim okuma namaz kılma milli ve manevi değerlere sahip çıkıyor ardından başta karate olmak üzere farklı spor dallarında eğitim alıyor. AK Evler spor salonunda çocuklarının yetişmesine memnun kalan aileler Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam’a teşekkür ederek, çocuklarının ve gençlerinin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak kaldıklarını söyledi.

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