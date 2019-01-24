Ailesine yük olmamak için sokaklarda gitar çalıyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da, down sendromlu Ergün Yazar (27), ailesine yük olmamak için sokaklarda gitar çalarak harçlığını çıkartıyor. Yazar, hazırlıklarını sürdürdüğü ve çıkaracağı albümle, diğer down sendromlu arkadaşlarının sesi olacağını belirtti.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde oturan down sendromlu Ergün Yazar, her gün sokaklarda gitar çalarak, harçlığını çıkarıyor. Kendisini müziğe adayan Yazar, genellikle kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı bölgesinde eline aldığı gitarı çalıp, sokakları şenlendiriyor. Ailesine yük olmak istemediğini anlatan Ergün Yazar, müziği çok sevdiğini ve albüm çalışması halinde olduğunu söyledi.

'İSTEK PARÇALARI GELİYOR'

Hastalığı nedeniyşe iş bulmakta güçlük çektiğini belirten Yazar, “Çocukluğumdan buyana müziği çok seviyorum. Hastalığımdan dolayı iş bulmak zor oluyor, ben de bildiğim işi yapıyorum. Bol bol müzik çalıyorum. Sokaklarda gitarımla şarkılar söylüyorum, insanlar bana destek oluyorlar. İlgi gösteriyorlar. İstek parçalarda bulunuyorlar ve onları çalıyorum. Bana ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘DOWN SENDROMLULARIN SESİ OLACAĞIM’

Albüm hazırlığında olduğunu kaydeden Yazar, albümüyle down sendromlu kardeşlerinin de sesi olacağını ifade etti. Yazar, "12 senedir gitar çalıyorum. Müziği çok seviyorum. En sevdiğim sanatçı İlyasa Yalçıntaş ve onu kendime idol olarak alıyorum. Allah nasip ederse, bir albüm projem var. Albümümü tamamlamak üzereyim. Projem için para da biriktiriyorum. Günün birinde adımı duyurmayı başarırsam, hem diğer Down Sendromlu kardeşlerime hem örnek hem de bir ses olacağımı düşünüyorum hem de aileme bakabileceğimi” diye konuştu.

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