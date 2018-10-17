Ailesi, kazada ölen öğretmen kızları adına anaokulu yaptırdı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde hayırsever Sacettin Sezer, 2012 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kızı öğretmen Dilek Sezer adına Cumhuriyet İlkokulu'nda yaptırdıkları 7 derslikli anaokulu törenle açıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Hayırsever Sacettin Sezer, Türkiye'nin en temel taşlarından birinin eğitim olduğunu ifade ederek, "Biliyoruz ki ülkemizin en temel taşarından biri eğitimdir. Anaokulu da eğitimin ilk adımıdır. Birçok öğrencimizin atacağı bu ilk adıma destek olmak bizim için gurur verici bir duygu. Bu basamağı sevgi ve başarıyla tamamlayacak her bir öğrenci yarının doktorları, öğretmenleri ve mühendisleri olacak. O güzel günleri görmek en büyük isteğimizdir" dedi. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da 16 tanesi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 78 projenin 2018 yılı içerisinde ihale edilerek Tekirdağ’a kazandırılacağını söyledi.

'ÖĞRETMENİMİZİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞECEK'

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Dilek Sezer'in adının anasınıfı ile ölümsüzleşeceğini söyledi. Vali Ceylan, "Rahmetli Dilek öğretmenimizin anısına ailesi tarafından yaptırılan bu anlamlı ve bizim için de çok değerli okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bir kez daha değerli öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum ve ailesine de bir kez daha başsağlığı diklerimi iletiyor ve yapmış oldukları bu çok değerli hayrı inşallah onun ve tüm geçmişlerinin ruhlarını şad eyleyeceğine inandığımı paylaşmak istiyorum. İnşallah bu anaokulumuzla birlikte öğretmenimizin ismi inşallah ölümsüzleşecek ve burada yetişen çocuklar da onun gibi parlak, zeki ve gelecekte ülkemizin büyümesi, gelişmesine katkı sağlayacaklardır" şeklinde konuştu. Vali Ceylan, konuşmasının ardından hayırsever Sacettin Sezer ve eşi Nergül Sezer’e plaket ve çiçek verirken, anaokulunun açılışını hep birlikte yaptı. Anaokulu'nda 7 derslikte 153 öğrencinin eğitim göreceği öğrenildi.

KAZADA KIZI İLE BİRLİKTE ÖLDÜ

2007 yılında Mehmet Tokay ile evlenen ve bir kız annesi olan Dilek Sezer Tokay'ın tayini Diyarbakır Çermik Kale İlköğretim Okulu’na çıktı. 17 Haziran 2012 tarihinde Diyarbakır’a giderken Şanlıurfa-Siverek yolunda trafik kazası sonucu kızı ile birlikte Dilek Sezer Tokay hayatını kaybetmişti.

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