Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği Adana’da masaya yatırıldı

ADANA,()-ADANA - ADANA Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), Türkiye’de aile işletmelerinin uzun süreli hizmet verebilmesine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. ADSİAD, bu kapsamda Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile birlikte ‘Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik’ konulu toplantı düzenledi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Adana Sanayici ve İş adamları Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısında, Adana Sanayi Odası ile Adana Sanayici ve İş adamları Derneği üyesi aile şirketleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman ile ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Akalın’ın da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren ADSİAD Başkanvekili Vedat Gizer, aile şirketlerinin serbest ekonomilerde önemli ve etkin bir rol üstlendiğini, yapılan istatistiklerin Amerika’da aile şirketlerinin milli hasılanın yüzde 49’unu oluşturduğunu, bir çok ülkede ise yüzde 75’lere varan bir oran yarattığını vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE AİLE ŞİRKETLERİNİN PAYI

Dünya çapında çalışan nüfusun yüzde 75’ini istihdam eden aile şirketlerinin Türkiye ekonomisinde de önemli bir payı bulunduğunu dile getiren Gizer, “Son verilere bakıldığında Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’ine yakınının aile işletmesi olduğu görülecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil edildiğinde bu oran yüzde 98’ler seviyesine çıkmaktadır. Ekonominin tüm dünyada kritik aşamada olduğu ve Türkiye’nin yaşadığı daralma da göz önüne alındığında ekonomistlerin, yöneticilerin aile şirketleri üzerine yoğunlaşmaları gerektiği açıktır. Yüksek işsizlik rakamlarını aşağı seviyelere çekmenin en önemli yollarından biri de aile şirketlerine yeni iş olanakları, yatırım alanları açmak ve bu yatırım imkanlarını kolaylaştırmak olmalıdır. Özellikle küçük aile işletmelerinde yönetici ve sahiplik zincirinin aynı düzlemde ilerlemesi ürünün pazara kolayca ve daha hızlı sunulmasına imkan vermektedir. Bu avantajın doğru kullanılması ve ileri seviyelere yükseltilmesi Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkma mücadelesinde önemli bir yol gösterici olacaktır. Aile şirketleri de rekabetçi yapısını doğru kullanmalı, bu sayede daha uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir yapıyla ekonomiye büyük katkı sunmaya devam etmelidir” diye konuştu.

KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ise, TAİDER’in 2012 yılından bu yana “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” misyonu ile aile şirketlerinin genlerinde var olan sürdürülebilirlik kavramını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti. Öğücü, konuşmasında kurumsallaşmanın, aile şirketleri tarafından aşılması gereken en önemli aşılması zorluklardan birisi olduğuna değinerek “Bir kurumun içinde çalışan herkes, o kurumun karşılaşabileceği her durumda ne yapılacağını, herhangi bir talimat almaksızın biliyor ve yine herhangi bir talimat almaksızın yapıyorsa, o zaman kurumsallaşma yolculuğu başlamış demektir. Kurumsallaşma olmadan, aile şirketleri maalesef yeteri kadar uzun yaşamıyor” dedi.

“ÖZEN GÖSTERMEK KAZANIMDIR”

Sürdürülebilirlik konusunda başarılı uygulamaları hayata geçiren kurumları ödüllendirmek ve üretirken değer yaratan bir kültür oluşturmak amacıyla 2017 yılında Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vermeye başladıklarını aktaran Öğücü, “TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü, başarılı sürdürülebilir uygulamaların örnek alınmasına, kurumların sürdürülebilirlik konusunda öz farkındalıklarını sağlamaya yönelik çıktılar üretmesine olanak sağlıyor. Ayrıca ödül sürecinde yetiştirdiğimiz genç nesillerden oluşan değerlendiricilerle sürdürülebilirlik konusunda yetkin gelecek nesiller yaratmayı da hedefliyoruz” dedi. Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri 02 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Sayın Ali Sabancı’nın açılış konuşmacısı olacağı TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde sahiplerini bulacak.

PANEL DÜZENLENDİ

“Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısı, TAİDER Üyesi ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer Tömer Bayındır’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panel ile devam etti. Panelde TAİDER Başkanı ve Lila Kağıt 3. nesil üyesi Aydın Öğücü ve TAİDER üyesi, Özbuğday Tohumculuk 3. nesil üyesi Aykut Özbuğday kendi aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Babaoğul sürdürülebilir tüketim, tüketici ve çevre bilinci konularında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür plaketi sunuldu.

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