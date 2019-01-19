Aile merkezi kursiyerlerinin sinema keyfi

ANKARA, ()- MAMAK Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Abidinpaşa Aile Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, 'Bizim için şampiyon' adlı filmi izledi.

Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 kadın kursiyer sinema keyfi yaşadı. Kursiyerler, kendilerine yönelik düzenlenen bu tür etkinliklerle hem stres attıklarını hem de farklı bir organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Belediyenin görevinin sadece yol, temizlik, kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti.

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