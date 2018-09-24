Aile hekimlerine 'kronik hastalıkların izlenmesi' eğitimi

OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aile hekimlerine yönelik, 'kronik hastalıkların izlenilmesi' konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.Eğitimin, bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Eğitimler, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi koordinasyonunda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Volkan Recai Ötegen ve Aile Hekimi Dr. Yusuf Başak tarafından verildi. Aile hekimlerine yönelik olarak kronik hastalıklar izlemi eğitimleri verilmeye başlandığı ve 2018 yılında tüm aile hekimliği eğitimlerinin tamamlanmasının planlanmakta olduğu bildirildi.



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