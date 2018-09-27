Aile Hekimlerine 'Akılcı Laboratuvar Uygulamaları' eğitimi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de aile hekimlerine yönelik 'Akılcı Laboratuar Uygulamaları' eğitimi düzenlendi.

Sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını artırmak amacı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane Konferans Salonu'nda 'Akılcı Laboratuar Uygulaması' eğitimi gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Ertan Mert, Dr. Yücel Uysal, Dr. Murat Fazıl Soyal ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Oğuzhan Özcan'in eğitmenliğini yaptığı programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli aile hekimleri katıldı. Uzmanlar katılımcılara, Klinik Bağlamlı Akılcı Laboratuvar Kullanımı ve Hemogram Anemi Modülü hakkına ayrıntılı bilgi verdi.

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