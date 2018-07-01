Aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde, aile ekonomilerine katkı sağlamak ve geleceklerini daha net planlamak isteyen bireyler için Lüleburgaz Belediyesi ve Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından hazırlanan “Bütçesini Bilen Kadınlar ” eğitim projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje Sorumlusu ve Eğitmen Raşit Şişman tarafından verilen eğitimin ikincisi tamamlandı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimin sonunda Proje Sorumlusu ve Eğitmen Raşit Şişman tarafından verilen eğitime katılanlara, eğitim sonunda katılım sertifikaları verildi. Proje kapsamında kentteki kadınlara yıl boyunca Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde ücretsiz Finansal Okur Yazarlık Eğitimleri verilecek.