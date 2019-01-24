Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Müdürü Hamit Coşkun, il müdür yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Coşkun, ilk olarak hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Coşkun, incelemeleri sırasında İl Müdürü Hamit Coşkun’dan bilgi aldı. Osmaniye’nin eski konaklarının görünümünde olan hizmet binasının dış cephesinin geleneksel, içinin ise modern mimari özellikleri taşıdığını ifade eden İl Müdürü Coşkun, "Bakanlığımızın hizmet modellerini en güzel şekilde vatandaşlarımıza sunacağımız bodrum, zemin artı üç kattan oluşan hizmet binamızda; tüm hizmet birimlerimizin yanı sıra çocuk etkinlik odası, oyunla terapi odası, kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, toplantı salonları, komisyon odaları ve binamızın bahçesinde çocuklarımız için oyun alanı, vatandaşlarımız için de kameriyeler yer alıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün hizmet birimlerini de ziyaret eden Vali Coşkun, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.



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