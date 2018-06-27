Aigai Antik Kenti kazılarına belediye desteği

MANİSA'da, tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde temmuz ayında başlayacak kazı çalışmaları için Manisa Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi protokol imzaladı. Antik kentte yapılacak kazılara Yunusemre Belediyesi destek verecek.

Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yürütülecek çalışma kapsamında protokol imzalanırken; imza törenine AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aigai Anti Kenti Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bölgede yürütülecek kazı çalışmalarına bu yıl da destek vereceklerini belirtti. Kentin tarihi kültürel dokularını öne çıkarmak istediklerini aktaran Çerçi, "Aigai Antik Kentimiz'de yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili olarak bakanlığımız, Celal Bayar Üniversitesi ve Yunusemre Belediyesi olarak bir protokol imzaladık. Kazılar bu yıl da devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi biz de ilçemizdeki tarihi değerin ortaya çıkması için katkı vereceğiz. Kazı ekibinin ulaşım, yemek ve lojistik gibi hizmetlerine Yunusemre Belediyesi olarak katkı sunacağız" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da, 2004 yılından bu yana Aigai'de kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. Sudak, yapılan çalışmalar sonrasında kente gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin de, kazı çalışmalarında desteğin önemli olduğunu belirterek, desteğin artmasının bölgenin tanıtımı açısından gerekliliğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından taraflar protokole imza attı.

Nermin UÇTU / MANİSA,()

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