'Aida' Antalya DOB sahnesinde

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), G. Verdi'nin 'Aida' operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB, Verdi'nin Aida operasını 23 Şubat Cumartesi saat 19.00'da sahneleyecek. Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koydu. Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı. Koreografisi Armağan Davran tarafından hazırlanan eser, üç perde olarak sahnelenecek.

Eserde 'Radames' rolünü Göksay Yaran, 'Aida' rolünü Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mine Kurtoğlu, 'Amneris' rolünü Sibel Kızılateş, 'Amonasro' rolünü Melih Tepretmez, 'Ramfis' rolünü Engin Suna, 'Il Re' rolünü İzmir DOB sanatçısı Hasan Alptekin, 'Un Messaggero' rolünü Ferdi Uslu ve 'Sacerdotessa' rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.

Eserin konusu:

Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Radames, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida'ya aşıktır, ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Radames komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Radames'e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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