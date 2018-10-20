Ahmetbey’de ücretsiz sağlık taraması

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak sağlık hizmetleri gerçekleştiriliyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Şehit Er Şevket Topal Belde Evinde, konusunun uzmanı hekimler tarafından sağlık söyleşileri ve danışma hizmetleri yanı sıra belde pazarında kurulan stantlarda sağlık görevlilerince şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldığını, sonuçların doktorlarca değerlendirilerek vatandaşlara şikayetleri ile ilgili tavsiyelerin iletildiğini belirtti. Ahmetbey Belediyesi’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği sağlık hizmetleri vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yaratıyor.