Ahmetbey'de İngilizce ve biçki dikiş kursu açıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde kadınlar için biçki-dikiş ve İngilizce kursu açıldı.

Şehit Er Şevket Topal Belde Evi'nde açılan biçki-dikiş ve İngilizce kurslarına kadınlar büyük ilgi gösterdi. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Şehit Er Şevket Topal belde evini ziyaret ederek kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.

Mustafa Altıntaş, “Belde evimizde açılan kurslarımız büyük ilgi görüyor.Belde evimizde pek yakında kendi bez çantalarımızı ve iş elbiselerimizi, kendi atölyelerimizde üretecek, kadınlarımızın gelir sahibi olmalarını sağlayacağız” dedi.