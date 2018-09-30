Ahmetbey'de çocuklara bisiklet parkı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi Belediyesi tarafından, bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla beldede bulunan okullara bisiklet parkı yapıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş,"Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, bisiklet kullanımını arttırmak için çocuklarımıza ve okullarımıza desteklerimiz sürüyor. Bu amaçla, belediye çalışanlarımızca imal edilen bisiklet parklarının okullarımıza montajlarını gerçekleştirdik" dedi. Belediye tarafından okullara bisiklet parkı yapılması okul yöneticilerini ve öğrencileri sevindirdi.

