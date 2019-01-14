Ahmetbey Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belde Belediye Başkanlığı, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beldenin çeşitli noktalarına, içi mama dolu beslenme aparatları koydu.

Ahmetbey Belde Belediye Başkanlığı'nca soğuk ve çetin geçen kış aylarında beldede sokak hayvanları unutulmadı. Beldenin çeşitli noktalarına plastik borudan yapılan içi mama dolu aparatlar monte etti. Sokak hayvanlarının soğuk havada aç kalmalarını önlemek için konulan aparatlar beldede yaşayanlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Ahmetbey Belde Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yabancı bir ülkede gördüğü plastik borudan yapılmış mama aparatlarını beldesinde uyguladığını söyledi.