Ahmetbey Belediyesi, ortak kullanım alanlarını ilaçlıyor

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, ikinci yarı eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle belediye ekipleri okulları temizleyip dezenfekte etmeye başladı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, okulların 4 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı eğitim ve öğretime başlayacağını ifade ederek, "Yavrularımızın sağlık içerisinde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla belediye ekiplerimiz tarafından okul bahçelerimiz, çocuk parkları ve spor alanlarında bit, pire, kene gibi zararlılar, haşereler ile sürüngenlere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz, Derslik, sınıflar ve ortak kullanım alanları ile iç mekanların dezenfeksiyonu için ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.