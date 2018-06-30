Ahmetbey Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü 

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi Belediye Başkanlığı'na 'Avrupa Diploması' ödülü verildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentlere ve belediyelere verilen en büyük ödüllerden, 'Avrupa Diploması' ödülünü, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen törende Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş tarafından alındı.

Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden, 200 bin belediyenin başvurduğu ve bu yıl 16 belediyeye verilen 'Avrupa Diploması'na, 12 Yıldız'dan sonra, Türkiye'de hak kazanan ilk ve tek belde belediyesi Ahmetbey Belediyesi oldu. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Avrupa Diploması ödülünü aldığımız için çok gururluyuz. Katıldığımız ulusal ve uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğumuz iyi ilişkiler ile özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımız neticesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 'Avrupa Diploması' ile ödüllendirilmemizde en çok emeği geçen belediye çalışanı arkadaşlarıma ve desteğini hiç bir zaman esirgemeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

