Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediyesi, 2'nci kez “12 Yıldızlı Avrupa Şehri” ödülünü kazandı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleştirilen, yıllık koordinasyon toplantısında, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "12 Yıldız Şehri" unvanını belirten sertifikayı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce’nin elinden aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş “Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sunumunu paylaşma, beldemizi tanıtma, yeni kardeş şehir ilişkileri geliştirme ve yeni dostluklar kazanma noktasında ileriye dönük faydaları olacak bu ödül, sınır ötesi işbirliği çalışmalarımıza ve yeni hibe kaynaklar edinebilmemize de değerli finansman imkânları sağlayacak.ELDW etkinliklerine, değerli katkıları sebebiyle hemşerilerime ve proje partnerimiz TÜM BEL-SEN Lüleburgaz Şube Başkanı Gürsel Sezer ile Şube Yöneticisi Anıl Ergin’e ve en büyük pay sahibi Belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.