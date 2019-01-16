Ahmetbey Belediyesi '12 Yıldız Şehri' unvanını kazandı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden biri olan '12 Yıldız Şehri' unvanını ikinci kez kazandı. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, kararı sosyal medya hesabından...