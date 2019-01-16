Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye’de ‘12 Yıldız Şehri’ unvanını alan ilk ve tek belde belediye olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek törende ödülü alacaklarını belirterek, "Yerel yönetim anlayışımızla Avrupa’daki 200 bini aşkın belediyeye örnek gösterilmenin gururunu yaşayacağız" dedi.
Ahmetbey Belediyesi '12 Yıldız Şehri' unvanını kazandı
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden biri olan '12 Yıldız Şehri' unvanını ikinci kez kazandı. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, kararı sosyal medya hesabından...
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden biri olan '12 Yıldız Şehri' unvanını ikinci kez kazandı.
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