Ahmet Piriştina Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE Belediyesi ekiplerince, kent trafiğine alternatif olacak Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi’nde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra trafik işaretlemeleri ve yol çizgi işleri gerçekleşen cadde de, hava koşullarına göre üst yapı çalışmalarını yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Ahmet Piriştina Caddesi üzerindeki yolda tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Bursa istikametine gidişte kent içine girmeye gerek kalmadan direkt ulaşım sağlanmasıyla ulaşımın kısalması, emniyetli hale getirilmesi ve kent içi trafiğede büyük katkısı sağlaması hedefleniyor.

ÇANAKKALE, ()

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