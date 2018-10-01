Ahmet Dağduran ve STK temsilcileri Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

ADANA,()- TÜRK Halkları Medeniyetler Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Dağduran İle Uluslararası Gazeteciler Ve Televizyoncular Federasyonu Genel Sekreteri Hülya Özkoyuncu, Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Dilek Durak, Türkmen Federasyonu Başkanı Faik Akyılmaz, Van Belediye Meclis Üyesi Halis Bayramoğlu ve STK temsilcileri Vali Mahmut Demirtaş’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Vakf Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki sivil toplum kuruluşları üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş’a, temsil ettikleri kurumların gerçekleştirdikleri çalışmalar ile amaç ve hedefleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Vali Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği olarak sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarının daima yanlarında olduklarını vurguladı.

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