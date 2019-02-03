Ahmet Çankaya güven tazeledi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Ziraat Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Çankaya, tek liste halinde girdiği seçimleri kazanarak güven tazeledi.

Afyonkarahisar Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Genel kurulda konuşan mevcut Başkan Ahmet Çankaya, çiftçinin sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Genel kurula katılanlara teşekkür eden Çankaya, 2015 yılında oda meclisi tarafından başkan olarak seçildiğini hatırlattı. Çankaya, "Göreve başladığımız günden itibaren yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte üyelerimizin menfaatlerini gözetleyen bir çalışma yürüttük. Çiftçilerimize iyi hizmet verebilmek tek amacımız olmuştur. Çiftçilerimiz arasından seçilen 121 delege arkadaşımız oy kullandı. Tek liste halinde seçime girdik. Çiftçilerimiz bizleri aday olarak gösterdi. Allah nasip ederse biz de 4'üncü dönemimize seçileceğiz. Genel kurulumuza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ahmet Çankaya, konuşmasının ardından yapılan seçimde yeniden seçildi.

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