Ahırda ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da "Hayvan Pazarı'na gidiyorum" diye evden çıkan Akif Karatay (60), eşi tarafından ahırda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Kökez köyünde canlı hayvan ticareti yapan Akif Karatay, bu sabah "Burdur Hayvan Pazarı'na gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir süre sonra cep telefonuyla aradığı Akif Karatay'a ulaşamayan kızı, annesi Emine Karatay'a ulaştı. Ahıra inen Emine Karatay, Akif Karatay'ı iple boynundan tavana asılı halde buldu. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Akif Karatay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akif Karatay'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.