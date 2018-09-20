Ahilik Komitesi'nden, Polat'a ziyaret

AHİLİK Kültür Haftası çerçevesinde Ahilik Komitesinden ESKKK Başkanı Ali Evren, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, ESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Malatya'da güzel etkinliklerin gerçekleştiğini belirten Başkan Evren, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında oldunuz. Ahilik Kültürü Haftasının ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Bu programlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımızın bayramını kutluyor, bol bereketli rızıklar diliyorum" dedi.

Başkan Polat ise, tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Kültür Haftasını kutlayarak, "Ahiliğin önemini kavramamız, yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Esnaf toplumumuzun bel kemiğidir. Esnaf toplumumuzun hem hamuru hem de mayasıdır. Bugün esnafımızın dimdik ayakta durması; vatanına, bayrağına sahip çıkması bizim teminatımızdır. Tarih boyunca esnaf teşkilatı çok önemli roller üstlenmiştir. Fetihlerden sonra o bölgelerde kök salınması, yurt tutulması Ahilik Teşkilatımız sayesinde olmuştur. Bütün esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftasını kutluyorum. Dün nasıl dimdik ayakta isek bugünde dimdik ayakta olacağız ve şanlı bayrağımızı vatanımızın dört bir tarafında Allah'ın izniyle nazlı nazlı dalgalandıracağız. Esnaf kültürünü, ahlaki değerlerimizi dün nasıl canlı tutuysak bundan sonrada canlı tutacağız. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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