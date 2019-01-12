AHİD Mamak Gençlik Kolları’ndan Başkan Akgül’e ziyaret

ANKARA, () - ANKARALILAR ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Mamak Gençlik Kolları Başkanı Cihan Tüfekli ve yönetim kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Başkan Akgül’e çalışmaları hakkında bilgi veren Tüfekli, Mamak’ta gençlik adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mamak’ta gerçekleştirilen çalışmalar ile gençlerin değer gördüklerini söyleyen Tüfekli, “Mamak’ta spor salonlarından, yüzme havuzuna, farklı branşlarda kurslara kadar gençlik adına yapılan çok güzel çalışmalar yer almakta. Bunlar için Mamak Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Bugüne kadar Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışmalarını her zaman desteklediklerini ifade eden Başkan Akgül ise, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda daha ileriye gitmesi için gereken desteği her zaman verdik. Mamak Belediyesi olarak pek çok proje ile gençliğimize yatırım yaptık. Çalışmalarında derneğimiz ve gençlerimize başarı diliyorum” diye konuştu.

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