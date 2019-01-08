Ahi Evran Üniversitesi’nden arı ölümlerini azaltacak proje

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()- KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi, arı hastalıklarını araştıran ve arılarda ölümlere yol açan nedenleri belirlemek için proje hazırladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Elif Sevim ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Sevim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Arı Hastalıkları Laboratuvarı sorumlusu Dr. Rahşan Akpınar, 'Ülkesle arı projesi'nde yer aldı.

Üç yıllık bir zaman diliminde gerçekleştirilecek olan projenin birinci yılı tamamlandı. Proje ile birlikte 7.709 milyon dolayında koloni sayısı ve 107 ton bal üretimi ile dünyanın ilk üç ülkesinden biri olan Türkiye için önemli veriler elde edildi. Bu proje ile ülkemizde arı ölümlerine neden olan hastalık etkenlerinin ve toksikolojik etmenlerin varlığı araştırılıp bu hastalıklara yönelik önlemlerin alınması ve ülkemizi arıcılıkta en üst seviyeye çıkarmak amaçlandı.

