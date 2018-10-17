Ahi Evran Üniversitesi’nde TSE belgesine katkı verenler ödüllendirildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-KALİTE süreçlerini başarıyla tamamlayan Ahi Evran Üniversitesi’nde TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinde emek veren akademik ve idari personel için belge takdim töreni düzenlendi.

Törene Ahi Evran Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı. Törenin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt yaptı. Kurt, TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerine emek veren başta Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya olmak üzere akademik ve idari personele teşekkür etti

Üniversite içerisinde kalite süreçlerini gerçekleştirirken kendilerini Türkiye çapında bir iş yapar vaziyette bulduklarını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Kurt, burada çok önemli işlere imza attıklarını vurguladı. Süreci sahiplenen ve başarılı bir iş çıkmasını sağlayan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Kurt, sözü Rektör Karakaya’ya bıraktı.

REKTÖR KARAKAYA: “EĞER İNSANLAR İNANIRSA YAPILACAK ÇOK ŞEY VARDIR”

Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite ile ilgili süreçlerin takdire şayan bir şekilde sonuçlandığını söyledi. İlk olarak 2015 yılında kalite çalışması yapacaklarını açıkladıklarında belirsiz bir şekli tanımlamaya çalıştıklarını ifade eden Rektör Karakaya, azimle ve üniversitemiz personelinin gayretiyle tam da Türkiye’nin ihtiyacı olan bütünleşik bir kalite sistemini örnek alacak hale getirdiklerini belirtti. YÖK’te 100 üniversitenin katıldığı toplantıda üniversitenin model çalışmasını takdim ettiklerini anlatan Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu onur sizlerindir. Orada sunumu yaparken onur duydum. Demek ki Orta Anadolu’da küçük diye tabir edilen bir üniversite azmettiğinde, hedef koyduğunda aslında çok büyük dediğimiz 50-60 yıllık üniversitelere kalite örneği sunabilecek gücü yakalayabiliyor. Bu bir göstergedir. Bu gösterge eğer insanlar inanıyorsa yapabileceği çok şeyin olduğuna delildir.”

Tören, Rektör Karakaya’nın kalite süreçlerine destek vererek üniversitemizin tüm birimleriyle Kalite Yönetimi Sistem Belgesini alan ilk ve tek devlet üniversitesi unvanına sahip olmasını sağlayan personele teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.