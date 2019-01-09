AHBİB'ten 1.1 milyar dolarlık ihracat

MERSİN, () - MERSİN merkezli Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında 1.1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arslan, Aralık ayı ve 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Arslan, 2018 yılı Aralık ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatının 598 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, sektörün bu dönemde Türkiye toplam ihracatındaki payının yüzde 4.4 olduğunu belirterek, "Komşu ülke Irak ile olan ticari ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Irak'a Aralık ayında yüzde 19'luk pay ile 115 milyon dolar değerinde sektör ihracatı gerçekleşti. Bunu Suriye ve Birleşik Devletler yüzde 6 ve yüzde 4'lük pay ile takip etti. Pastacılık ürünleri değer bazında geçen yıla kıyasla yüzde 8 artış göstererek 1.7 milyar dolar değeri ve yüzde 26 payı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu yüzde 20'lik payı ve 1.3 milyar dolar değeri ile değirmencilik ürünleri takip etti. En çok ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Suriye, Birleşik Devletler, Suudi Arabistan, Almanya, Yemen, Libya ve İsrail oldu" dedi.

2018 yılındaki ihacatta önemli bir konumda bulunduklarını dile getiren Arslan, birlik kanalı ile yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 1.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Yıllık sektör ihracatındaki payımız yüzde 16 olarak gerçekleşti. Irak, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Lübnan, İsrail ve Mısır Birliğimiz aracılığıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

