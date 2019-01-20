AHBAP, Tarsus'ta kök hücre bağışladı 

Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, ülke genelinde başlatılan proje dahilinde kök hücre bağışı yaptı.

Rock müziğin Türkiye'deki öncülerinden Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği, sosyal içerikli proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülke genelinde, 'Türkiye Çık Sokağa Donör Ol' sloganı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yarenlik Alanı'nda da AHBAP Tarsus İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Miray Atilla ve Medya Çalışma Grubu Başkanı Murat Şumnu'nun liderliğinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, Kızılay çadırında kök hücre bağışında bulundu.

AHBAP Tarsus Grubu'na Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Red Devils MC ve Souns of Anatolia gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi.



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