AHBAP'tan diyaliz hastalarına moral ziyareti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da AHBAP Platformu gönüllüleri, diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bluundu.

Kentteki diyaliz merkezlerini ziyaret eden AHBAP Platformu gönüllüleri, hastalara geçmiş olusun dileklerini iletip, onlara müzik ziyafeti sundu. AHBAP platformu Diyarbakır Temsilcisi Gülsinem Tantekin, gönüllü olarak bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "Diyaliz hastalarına moral ziyaretinde bulunduk. Onlara yalnız olmadıklarını, onlarla beraber bu tedavi sürecinde yanlarında olduklarını hissettirdik. Artık sık sık bu tür etkinliklerle moral ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Diyaliz tedavisi gören hastalar ise gönüllülere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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