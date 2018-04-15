Ahatlı'ya kreş ve gündüz bakım evi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin sosyal projelerinden Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin üçüncü şubesi, annelerin yoğun talebi üzerine Ahatlı Mahallesi'nde açılıyor. Kreş, 5 sınıf ve 120 öğrenci kapasiteli planlandı.

Kepez Belediyesi'nin en önemli hizmetlerinden Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi, Teomanpaşa ve Özgürlük mahallelerinden sonra annelerin yoğun talebi üzerine Ahatlı'da hizmete girecek. Toplam 5 sınıf ve 120 öğrenci kapasiteli planlanan üçüncü kreş binasında, 5 sınıf öğretmeni, 2 yardımcı öğretmen ile 3 hizmetli görev alacak.

Binasının fiziki durumu tamamlanan kreşin, iç donanımı ile bahçe peyzajında sona gelindi. Ön kayıtları alınmaya başlanan kreşte, 3- 6 yaş grubu öğrenciler kabul edilecek. İçinde sinema ve spor salonu, yemekhanesi, uyku odası ve yönetim odalarının da yer alacağı kreşte, çocuklara İngilizce eğitiminden drama eğitimine kadar her türlü fırsat sunuluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin annelerden yoğun ilgi gördüğünü, bundan dolayı üçüncü şubeyi açmaya gereksinim duyulduğunu söyledi.

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