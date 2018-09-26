AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu: 'Üniversite öğrencileri, dünyadaki hızlı değişime açıklar'

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyada hızlı bir değişim olduğunu ifade ederek, "Üniversite öğrencileri, dünyadaki hızlı değişime açıklar” dedi.

Sabancı Üniversitesi Koordinatörlüğü’nde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İsveç Universum Global, Fransa Novancia Business School ve Türk Kültür Vakfı ortaklığında düzenlenen ve AB tarafından desteklenen “Y” kuşağının yetkinlik gelişimi ve sosyal medyada kişisel markalaşması projesi tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 18-38 yaş arasındaki kişilerden oluşan Y kuşağına gerekli yetkinlikleri kazandırmayı ve öğrencilerin kendilerini sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde ifade edebilmelerine destek olmayı hedefleyen proje sonunda 'Y kuşağında' en çok aradığı 5 yetkinliğin, sorumluluk, güvenilirlik, iletişim, takım çalışması, olumlu tavır olduğu ve işe alım süreçlerinde sosyal medyayı öğrencilere göre daha etkin kullandığı ortaya çıktı. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyada hızlı bir değişimin yaşandığını belirterek, " Üniversite öğrencileri dünyadaki hızlı değişime açıklar" dedi. Toplantıda konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor. Üniversite öğrencileri bu değişime açıklar. Umutsuz olmayalım kendimize güvenelim yapılacak çok şey var. Şu anki genç insan gücünden gerçekten umutluyuz” şeklinde konuştu.

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