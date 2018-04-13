AGÜ ev sahipliğinde BM konferansı

KAYSERİ, () - İLKÖĞRETİMDEN liseye kadar öğrencilerin delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyon olan Model Birleşmiş Milletler Konferansı (MUN), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde Sümer Kampüsü'nde başladı.

Üç gün sürecek konferansa Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu ve Öğretim Üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer ile Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Okul Yönetimi ve Öğrenciler katıldı. Öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak bilinen konferans, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edildi. Sümer Kampüsü Salonu’nda devam eden konferansa katılan öğrenciler, delege unvanı alarak, temsil ettikleri ülkeleri yer aldıkları komitelerde resmi bir delege gibi temsil etti.

Öğrencilerden oluşan delegeler, müzakere sürecinde adeta bir siyasi figür gibi yaptıkları araştırmaları, hazırladıkları konuşmaları, planladıkları hedefleri toplantı gündemine taşıyarak topluluk içerisinde temsil ettikleri ülkenin konu hakkındaki politikasını birinci ağızdan savundu.

Öğrenciler konferansta, kendi fikirlerini İngilizce olarak paylaşarak, Birleşmiş Milletler oturumunu canlandırdı ve küresel sorunlara başka ülkelerin gözüyle de bakabilme fırsatı buldu.

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