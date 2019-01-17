AGÜ'den Türk sanat müziği ziyafeti

KAYSERİ, () - ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Konserde Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçılarından Zarife Özen ve Necdet Erkol da sahne aldı.

Şef Zarife Kırdök yönetiminde verilen konser, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. AGÜ Türk Müziği Topluluğu, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği’nin saygın bestekarlarının, seçkin eserlerini seslendirdi. İlgi gören konserde solo ve koro seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu. Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçılar Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçılarından Zarife Özen ve Necdet Erkol da sahne alarak, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

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