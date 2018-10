AGT'den Defne Koz imzalı yeni parke serisi

ANTALYA, () - ÜNLÜ endüstriyel tasarımcı Defne Koz'un, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ için hazırladığı 'AGT Design By Defne Koz- Bliss' ve 'AGT Design By Defne Koz- Spark'ın lansmanı yapıldı.

Antalya'da 1984 yılında kurulan ve bugün Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 300 bin metrekarelik fabrika alanında ağaç bazlı panel sektörü için yıllık 500 bin m3 MDF üretimi yapan AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, yeni tasarımlarıyla fark yaratıyor. MDF, MDF lam, panel, laminat parke ve profil ürünleriyle hem iç piyasada hem de yurtdışında sektörünün en büyükleri arasında yer alan AGT, 'AGT Concept By Defne Koz' ve 'AGT Design By Defne Koz' isminde hazırladığı yeni tasarımlarını müşteriyle buluşturdu.

Ünlü endüstriyel tasarımcı Defne Koz'un hazırladığı yeni koleksiyon 'Bliss' ve 'Spark' olarak da kendi içlerinde farklılaşıyor. Her tasarımda krem, gri ve kahve olarak üç ortak dekor (renk) bulunuyor. 'Bliss'de ek olarak 'bitter', 'Spark'ta ise 'Cafe dekor' ile birlikte toplamda her iki seride 4'er renk seçeneği bulunuyor.

Elektronik, mobilya, kent mobilyası, ev aksesuarları, aydınlatma sistemleri, masa üstü ürünleri ile ev ve ofis iç mekan tasarımları üzerinde çalışan Defne Koz, AGT için hazırladığı koleksiyonda tamamen doğadan esinlendi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖZEL TASARIM

Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT'nin yeni ürünlerinde desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan ilk özel tasarım laminant parke serisi olma özelliği taşıyan AGT Design By Defne Koz ile içten, samimi, bir o kadar da kişiye özel mekanlar tasarlamayı amaçlıyor. Sakin, soft ve natural tasarımları tercih edenler; 'Concept By Defne Koz'u; sıradışı tasarımları sevenler ise Design By Defne Koz serilerindeki dekorları tamamlayıcı olarak rahatlıkla kullanabilecek.

İÇ MEKANLARDA OFİSLERDE FARK YARATACAK

Üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini ihraç eden AGT, AGT Design By Defne Koz serileri ulaşılabilir lüks kavramını dekorasyonseverler ve modayı yakından takip edenlerle buluşturmayı amaçlıyor. Ruhu olan, farklı ve yaşayan mekanlar tasarlamak isteyen herkesin tercihi olacak tasarımlar, konut ve ofis başta olmak üzere, tüm iç mekan dekorasyonlarında kullanılabilecek.

LEKELERDEN ETKİLENMEYEN YÜZEY

Kolay temizlenir ve lekelerden etkilenmeyen doğa esintili yeni seride yer alan 'AGT Design By Defne Koz- Bliss' AC4 aşınma sınıfı, NTR sac, 10 mm kalınlık ve 15 yıl garanti süresi, 'AGT Design By Defne Koz- Spark' ise AC5 aşınma sınıfı, Register Emboss Sac, 12 mm kalınlık ve 20 yıl garanti süresi gibi kullanıcı dostu özellikleriyle dikkati çekiyor.

SUYA VE ISIYA DAYANIKLI

UV ışınlarına, çizilmeye ve noktasal darbelere dayanıklı AGT Design By Defne Koz- Bliss ve AGT Design By Defne Koz - Spark tasarımları lansman sürecinin ardından da 70 ülke 1000'den fazla satış noktasında müşteriye sunulacak.

DOĞAL MI İNSAN ÜRETİMİ Mİ?

AGT'nin yeni tasarımlarına hayat veren Defne Koz, insan üretimi ve doğal arasındaki dengenin kendisi her zaman meraklandırdığını söyledi. Doğal ahşap desenleri kullanmak yerine, insanın yaratıcılığı ile doğanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham alan Defne Koz, doğanın ilhamı ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdiğini söyledi. Koleksiyonunda sıcak renkler ve zengin dokulara yer veren Defne Koz, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba ait doğal özellikler, özgün desenler ve geniş renk çeşitliliğini, insan üretimi ürünlerin özellikleri bir araya sunduğunu kaydetti.

AGT'NİN YENİ TARIMLARI

BLISS:

Doğal damarlara benzeyen yumuşak ve sakin bir desen olsa da aslında damarlar bir parametrik bilgisayar programı tarafından oluşturuldu. Damarların şeklini ve yoğunluğunu bir bilgisayar programı ile ayarlayabildiğim için, aslında ahşabın 'beyni olan bir ağaçtan' geldiğini söyleyebiliriz.

Bliss, ışığın yansımasıyla değişen ipeğin dokusuna benzerliği ile sakin ve huzurlu bir zihne hitap eden ve zengin bir zemin kaplama isteyen mimarlar için oldukça uygun.

SPARK:

Doğal ahşap damarlarını geometrik çizgilerle bir araya getiren zengin bir desen.

Sonuç; bir tür mozaik şeklinde düzenlenmiş, organik ve düz desenlerin oluşturduğu bir denge.

Daha çok mimarın güçlü kişiliğe sahip bir desen uygulamak istediği geniş odalarda ya da otel lobisi gibi yerlerde geniş ve etkileyici bir zemin kaplama için mükemmel bir tercih.

