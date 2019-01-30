Ağrılı sanayicilerden Bozbey’e destek

Muammer İRTEM/BURSA, () - BURSA Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve üye yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde destek verdiklerini söyledi.

Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin, dernek yönetimi, üyeler ve üye yakınları Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Mustafa Bozbey’in Bursa’da yaşayanların tanıdığı, sevdiği ve hizmetleri takdir edilen bir kişi olduğunu belirten dernek başkanı Cesim Alptekin, “Bizler de kendisini çıktığı bu yolda destekliyor, ona başarılar diliyoruz” dedi.

Verdikleri destek için dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer’de 20 yıllık hizmet süreci boyunca sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdik. Kimseyi ötekileştirmedik. Sorunlara birlikte çözüm yolu aradık. Nilüfer’de ortaya koyduğumuz bu yönetim anlayışını şimdi Bursa’nın tamamında uygulamak istiyoruz. Desteğiniz bizim için, Bursa’nın geleceği için önemli ve anlamlı” dedi.

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