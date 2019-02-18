Ağrı yöresinin keşkek yemeğine yoğun ilgi

BURSA’da yaşayan Ağrılılar ve vatandaşlar, 'Keşkek Yemeği'nde bir araya geldi. Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSA AKYAD) Bağlarbaşı Mahallesi'nde Keşkek Yemeği düzenledi. Ağrı yöresinin ünlü Keşkek yemeğine 300’ün üzerinde katılım sağlandı. Dernek başkanı Atilla Adsay, 'Kültürümüz ve yemeklerimiz' adlı altında Keşkek yemeği ile Bursa'da yaşayan Ağrılılar ve Bursalıları bir araya getirdiklerini söyledi. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Fatih Camii taziye evindeki organizasyonda Ağrılılar ve Bursalılar, hem özledikleri damak tadı Keşkek yemeğini afiyetle yedi, hem de bol bol sohbet etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı Keşkek yemeğine sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerin ilgisi de bir hayli yoğundu. BURSA AKYAD yönetimiyle birlikte, Bursa il Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Dursun ve il dernek başkanlarının katıldığı yemekte Bursa Tokatlılar Federasyon Başkanı Yasemin Duran ve Osmangazi Belediye Meclis üyesi Niyazi Teker de hazır bulundu. Dernek Başkanı Atilla Adsay, Ağrı yöresinin kültürü ile yemeklerin tanıtımın farklı etkinlikler düzenleyerek, tanıtıma devam edeceklerini söyledi.