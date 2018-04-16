Ağrı'nın kurtuluşu Antalya'da kutlandı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AĞRI'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Antalya'da, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalya Ağrılılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda dernek başkanı Aykut Eminoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Muratpaşa Cami bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi. Başkan Aykut Eminoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Vahap Yıldırım, Ahmet Turan, A. Muttalip Kaya, Adnan Taşkın, Cengiz Selman, Lokman İnan, M. Nuri Bozdemir, Muhsin Bozdağ, Murat Görüç, Remzi Tuğrul, Şemsettin Budak, Tahsin Atalay, Veli İşlek, Yaşar Yavuz ve üyeler vatandaşlara servis yaptı.

Dernek Başkanı Aykut Eminoğlu, "Devletimizin birliği ve bütünlüğüne sıkılan her hain kurşuna göğsünü siper ederek bayrağımıza renk olan aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyoruz" dedi.

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