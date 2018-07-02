Ağrı kesici İçti Hastanelik Oldu

HAVSA(Edirne),()-Edirne'nin Havsa ilçesinde diş ağrısının geçmesi için evdeki ağrı kesicilerden 35 adet içen Ş.P., zehirlenmesi üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olay, ilçeye bağlı Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.P., diş ağrısını geçirmek için evde bulunan ağrı kesicilerden yaklaşık 35 adet içti. Bir süre sonra zehirlenme sonucu fenalaşan Ş.P., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Havsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisisn olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 15:37