Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşti.Prof. Dr. Yasin Aktay’ın açılış dersini yaptığı törene, Vali Süleyman Elban, Ağrı 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Rektör Yardımcıları, Dekanlar Ağrı Kurum Amirleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin mensupları olarak ülkemizi, memleketimizi, milletimizi ve değerlerimizi korumak, birbirimizi severek, farklılıklarımızı da zenginlik sayarak çok şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çünkü sevgiyle bütünleşerek, özveri ile biçimlenen bilgi doğru ve güvenilir bilgidir" diye konuştu.Üniversitenin, etkin ve yetkin olarak toplumla bütünleşmeyi çok önemsediğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi:"Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüz dünyasında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedeflerimiz; bilgiye erişimi kolaylaştırmak, yenilikçi ve uygulanabilir projeleri üretmek, toplumla bütünleşmek ve belki de en önemlisi, aziz milletimizin üniversitesi olmaktır."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Karabulut; “Bu kapsamda yapılacak etkinliklerin yanısıra tüm akademisyenlerimden, 2019 yılında İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı, büyük bilim İnsanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırası için bir önceki yıla göre en az 1 fazla yayın yapmasını istiyorum. Bir önceki yıla göre en fazla yayın yapan akademisyenimizi ayrıca ödüllendireceğimizi de bilmenizi istiyorum" dedi.Prof. Dr. Yasin Aktay, 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni vesilesiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bulunmaktan onur duyduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür etti. Prof. Dr. Aktay daha sonra “Göç, Şehir ve Üniversite" başlıklı açılış dersini yaptı.2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve sonrasında Resim Öğretmenliği Anabilim Dalının hazırladığı serginin açılışıyla sona erdi.

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