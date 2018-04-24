Ağrı'da 20 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, () - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dur ihtarına uymayan bir şahsın bulunduğu alanda yapılan aramada 20 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi, Uzunyazı köyü mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2018 günü saat:03.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Doğubayazıt-Gürbulak Devlet Karayolu kenarında şüpheli bir şahıs tespit edilmiş, yapılan ‘dur’ ihtarına rağmen şüpheli şahıs uyarılara uymayarak gece karanlığından da faydalanarak, Ağrı dağı leçelik alanına kaçmıştır. Aynı gün, şüpheli şahsın görüldüğü nokta narkotik tespit köpeği ile yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette (2) adet sırt çantası içerisinde toplam (20.676) gram Afyon Sakızı ele geçirilmiştir" denildi.

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