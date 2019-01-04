Ağlatan doğum günü sürprizi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yazar-seramik sanatçısı Fecrin Nur Öngören, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisinde duygularına hakim olamadı gözyaşı döktü.

Tophane Çay Bahçesi'ndeki Piri Paşa Cafe'de Tülay Gülseven'in organizasyonuyla bir araya gelen müzik severler, şair ve yazarlar, orkestranın çaldığı şarkılar, türküler, oyun havaları eşliğinde de eğlendi.

Etkinlikte yazar- seramik sanatçısı Fecrin Nur Öngören'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Gruptan Tülay Gülseven ile arkadaşları ellerinde yaş pastayla 'İyi ki doğdun Fecrin' temposuyla salona girdi. Öngören, şaşkın bakışlarıyla mumları söndürdü.

Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte keserken duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fecrin Nur Öngören, "Burada toplanmamız, önüme yaş pasta konması benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu güzel anı ömür boyu unutamam. Dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Öngören, kaleme aldığı yeni kitabının da önümüzdeki günlerde kitapçılarda olacağını kaydetti.

Sahneye çıkan müzisyen Eyüp Kababaş Fasıl Grubu, şarkı ve türküleri Fecrin Öngören için seslendirdi.

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