Ağlasun Ziraat Odası'nda seçim

Sadun KILIÇ/AĞLASUN, () - BURDUR'un Ağlasun Ziraat Odası Başkanlığı seçimi sonucunda mevcut Başkan Ali Uğur yeniden seçildi.

Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) konferans salonunda yapılan seçime Isparta Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk, Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, Ağlasun Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Özdemir ve muhtarlar katıldı.

1500 aktif üyesi bulunan Ağlasun Ziraat Odası seçimine mevcut Başkan Ali Uğur ve Sakarca Mahallesi Muhtarı Ekrem Akıncı aday oldu. 15 delegenin oy kullandığı seçimi 11 oyla mevcut Başkan Ali Uğur kazandı. Ekrem Akıncı 4 oy aldı.

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