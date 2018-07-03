Ağlasun'da üreticiler seraya yöneldi

Sadun KILIÇ/AĞLASUN, () - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 13 aile kapalı sistem seralarda sebze üretimine başladı.

Ağlasun'a bağlı Mamak ve Hisarköy'de tarımsal üretim yapan çiftçiler açıkta yapılan üretimden verim alamayınca kapalı sisteme yöneldi. Köylerdeki 13 aile kurdukları serada başta domates olmak üzere sebze yetiştiriciliğine

başladı.

Yaklaşık 1.5 dönüm arazisi üzerinde domates serası kuran Yusuf Gök, "Köyümüzde yaygınlaşmaya başlayan kapalı sistem seracılık hem ailemize hem de köyümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacak. Zahmetli ve yorucu bir iş olmasına rağmen, seracılıkla uğraşmak köyde iş aramaktan daha iyidir. Emeğimizin karşılığını almayı umuyoruz. Banka kredisiyle seralarımızı kurduk. Düşük faizle 5 yıl taksitlerle geri ödeme yapacağız. Mamak ve Hisarköy'de 13 sera kuruldu. Ürün ve gelir iyi olursa bu rakam daha da artar" dedi.

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