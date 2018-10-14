Ağlasun'da Ceviz ve Yörük Şenliği

Sadun KILIÇ/AĞLASUN, () - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Ceviz ve Yörük Şenliği yapıldı.

Geleneksel Ceviz ve Yörük Şenliği dolayısıyla Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje, Kaymakam Harun Reşit Han, Belediye Başkanı Aydın Kaplan, Isparta Yörük İl Beyi Mustafa Küçükyaman, daire amirleri, muhtarlar ve halk katıldı. Kortejde deve, keçi ve köpeklerin de yer aldığı yürüyüş yapıldı.

Kortejin ardından dua edilerek, kıl çadırlar kuruldu ve yöresel kıyafetler giyildi. Kaymakam Harun Reşit Han ve Belediye Başkanı Aydın Kaplan da Yörük poşusu taktı. Bölge esnafının yöresel ürünlerini sergilediği etkinlikte yerel sanatçılar türküleriyle katılımcıları coşturdu. İlçede en iyi ceviz yetiştiren 3 kişiye ödülleri verildi, mehteran gösterisi sunuldu.

Şenlik gecesi Ankaralı Yasin ve Elif konser verdi.

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