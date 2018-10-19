Ağlasun'a yeni kaymakam

Sadun KILIÇ/AĞLASUN, () - BURDUR'da, Ağlasun Kaymakamı Hasan Akbulut'un Giresun'un Çanakçı ilçesine atanmasının ardından yerine Çorum İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han atandı.

Ağlasun Kaymakam Vekili olarak atanan Harun Reşit Han, ilçeye gelerek göreve başladı. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında uzman olarak görev yapan Han, Çorum İskilip Kaymakamı olarak atandı. Harun Reşit Han, buradan da Ağlasun Kaymakam Vekili olarak atandı. Evli olan Harun Reşit Han, üçlü kararnameye kadar ilçede görev yapacak.

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