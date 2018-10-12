Ağlar balık yerine çöple doluyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik bölgesinde ava çıkan balıkçılar, ağlarına balıktan çok çöpün takıldığını söyledi.

Çevlik sahilinin 2 mil açığında trolleri ile ava çıkan balıkçılar, attıkları ağı toplarken çöplerin arasında balık arıyor. İrfan Işıklar balıkçı teknesi tayfaları, ağlarına plastik atıkların takıldığını balığın azaldığını söyledi. Balıkçılar, ağlarına takılan çöpleri tekrar denize atmadıklarını karaya çıkardıklarını belirtiyor. Balıkçılar, "Denizin dibinde çöp anlamında ne ararsanız var. Bütün balıkçılar bizim gibi ağlarına takılanları çekip karaya çıkartırlarsa bir süre sonra denizimizi temizlemiş balık avlar hale gelebiliriz" dedi.

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