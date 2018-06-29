Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi şantiye alanında inceleme yaptılar

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, eski Torbalı Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı.

250 yataklı yeni devlet hastanesinin hizmete girmesinin ardından Torbalı- Özbey Mahallesi Karayolu üzerindeki Torbalı Devlet Hastanesi eski binası, geçen 21 Mayıs'ta yıkıldı. Hastane binasının yıkılmasıyla kazanılan 9 bin 700 metrekarelik alana tam teşekküllü bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı. Zemin artı 2 katlı, toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, üstün teknolojik cihazlar ve çevre düzenlemesiyle birlikte 15 milyon liraya mal olacak. 25 ünitenin yer alacağı merkez, tamamlandığında günde 1000 kişiye hizmet verecek. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile şantiye alanını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, söz konusu merkezin proje teslim tarihinin 26 Nisan olduğunu ancak kendilerinin şubat ayında teslim edilmesini planladıklarını belirtip, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından gerek kamu yatırımları olsun gerekse de belediye hizmetlerimiz olsun Torbalı'ya değer katacak çalışmalara, projelere devam ediyoruz" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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